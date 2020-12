(Foto by Cusa)

Il campionato della Tecnoteam Albese inizierà a Palau (Foto by Cusa)

Tecnoteam, svelato il girone

La prima in Sardegna a Palau La B femminile comincerà nel weekend del 23 e 24 gennaio

Prima gara di campionato in Sardegna per la Tecnoteam, che il 23 gennaio 2021 affronterà Capo d’Orso Palau, in trasferta, con inizio alle 15. Dopo la revisione della formula con cui si articolerà la Serie B1.

Albesevolley è stata inserita nel mini-Girone B1 assieme a Lecco, Orago, Novate, Settimo Torinese e la già citata Capo d’Orso Palau: La prima giornata delle dieci giornate in cui articola la cosiddetta Fase 1 vedrà Novate scontrarsi con Orago (sconfitta venerdì sera in amichevole proprio ad Albese con Cassano) e Settimo Milanese sfidare Lecco. La prima partita al Pedretti, invece, si terrà il sabato successivo: alle 21, il palezzetto di Albese con Cassano vedrà le ragazze di coach Cristiano Mucciolo affrontare la Visette di Settimo Milanese.

Questa prima fase del torneo si chiuderà il prossimo 28 marzo; da lì in poi, le squadre del mini-girone B1 affronteranno quelle del B2 (Trescore Balneario, Costa Volpino, Almenno, Offanengo, Ostiano e Cremona) per giocarsi la classifica finale.

