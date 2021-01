Como via Tommaso Grossi passaggio del Giro di Lombardia (Foto by Andrea Butti)

Un anno di sport Dalla A alla Z Raccontiamo alcune delle cose più significative nella stagione sportiva 2020 sul territorio comasco

A come Ali, nell’atletica il personaggio dell’anno con le sfide a Tortu e il record italiano nei 150 piani. È pronto a sfondare. Ma anche Arnaboldi nel tennis, vice campione italiano (e il cugino Federico ha preso i primi punti Atp).

Bcome Ballerini e le volate sfortunate nel ciclismo. Battuto d’un soffio nel Tricolore da Nizzolo e in una tappa del Giro d’Italia da Demare e Sagan. Ma ha vinto una tappa del Giro di Polonia.

Ccome Canturino ancora protagonista nel suo ruolo di lancia-talenti. Stavolta è stato il milanese Andrea Montoli a vincere il Tricolore Juniores. Sulla rampa di lancio come i due Bagioli, Ballerini, Fancellu, Petilli e tanti altri.

Dcome donne e la nuova sfida della Riozzese Como. Rinata dopo una ingarbugliata vicenda che si era inghiottita la Acf Como. Il presidente Verga ha acquisito i diritti della Riozzese ed è al comando della serie B, verso la serie A. Prossimo nome? Como Women.

Ecome Evenpoel e quel volo tremendo del giovane fenomeno al Giro di Lombardia. Giù dal ponte, vivo per miracolo. Ha vinto Fulgsang nel deserto del Covid. Ma il Lombardia è sempre più comasco. Peccato per l’investimento da parte di un’auto del tedesco Schachmann in diretta tv. Buccia di banana.

Fcome Fontana, che ha conquistato per l’ottava volta il Rally di Como e pure il Tricolore Wrc. Passano gli anni, ma il pilota di Como non rallenta.

Gcome Grassi Pietro, 18 anni, comasco. Ha ottenuto 100/100 all’esame di maturità e il primo contratto da professionista come calciatore nella Primavera del Milan, pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno.

Hcome hockey. Il ritiro dal campionato è una triste pagina dello sport comasco. La Lega ha dato questa opportunità a chi era in difficoltà, ma il timore è sulla ripartenza futura. La notizia si è portata dietro una curiosità: a Casate, al suo posto, giocherà il Varese.

Icome idea, quella venuta a Guido Cappellini e cioè riportare la Formula 1 di motonautica a Como. Se ne riparlerà in primavera per capire se ci sono le basi per questo ritorno.

Kcome Kart. Già, perché Simone Cunati di Senna (nomen omen) si è laureato campione del mondo dei minibolidi, proprio come Senna e altri campionissimi. Il ragazzo inoltre ha lanciato sul mercato il super simulatore per i piloti professionisti (primo esemplare a Leclerc), una sua creazione tecnologica.

Lcome Libertas Cantù di pallavolo. Una stagione ricca di novità, a partire dall’ingresso nel progetto Vero Volley Monza, che dà prospettiva (speriamo non tarpando le ali ai risultati sportivi). Altra novità, la sede delle partite a Casnate, nell’ex Palasampietro. Che però un po’ per l’agibilità un po’ adesso per il gelo, ha avuto qualche problema. E proprio per il luogo delle partite, ecco la maglia celebrativa della Comense basket, che lì vinse tutto.

Mcome Motocorsa, già perché avere una squadra comasca nel Mondiale Superbike significa avere una presenza ai massimi livelli del motorismo iridato. La squadra di Lorenzo Mauri se l’è cavata bene all’esordio finendo a punti con Mercado in più di una occasione.

Ncome (palla)nuoto. Una stagione buttata, tra Covid e piscine chiuse, con le Rane Rosa fermate sul più bello. E lo sguardo di Como Nuoto e Pallanuoto Como rivolto al 2021.

Omaggi a ci ha lasciato. Tullio Abbate, re della motonautica, gigante del Lago. Laura Gaudenzio, bandiera della Comense. Lele Pinto e Palo Brenna nei motori, Giulio Pini nel tennis e Luciano Tofani nel basket. Serata omaggio a Casartelli a 25 anni dalla morte (brava Albese). Ma anche a Maradona e Paolo Rossi che hanno lasciato dietro di sè belle storie di sport a Como nella loro scia.

Pcome Passini, intesa come Arianna che ha vinto l’oro agli Europei Under 23. Gioiello del canottaggio comasco che pur tra soste e interruzioni ha festeggiato successi anche con Rocek, Martinelli, Noseda, Ruta e Soares. Il remo lariano non si ferma mai dirigenti compresi (Donegana premiato dalla federazione). E P come Pusiano, il cui centro remiero è sempre più importante.

Qcome Quarantena. La quaresima dello sport.Da febbraio a primavera inoltrata senza uno straccio di competizione. Un anno strano. Partite e gare saltate, calendari stravolti, discipline e campionati stoppati, ripartiti, rifermati. Atleti in quarantena eppurtuttavia atleti e società che non hanno mai mollato, tra allenamenti on line, gare virtuali, spirito sportivo sopravvissuto. Chapeau.

R come Giorgio Roda, campione italiano in GT, come papà. Unica Ferrari a vincere quest’anno... E come Rally di Como, più forte del Covid.

Scome sciopero, quello della tappa del Giro d’Italia a Como, il 24 ottobre. I ciclisti si rifiutarono di fare tutta la tappa sotto il diluvio da Morbegno ad Asti, percorrendo in pullman il tratto lariano. Fischi del pubblico al passare dei torpedoni. E la foto emblematica del sindaco di Argegno con il pollice “verso” in mezzo alla stada.

Tcome Tavecchio, ricandidato per una poltrona politica (regionale) o come Alessia Trost, la campionessa di atletica neo cittadina comasca. O come Guido Testoni, campione italiano ed europeo velocità in salita (moto).

U come Uboldi, buttato fuori strada otto volte in un a stagione nel campionato italiano Prototipi. Un record.

Vcome vittorie. Assortite. Nell’atletica Vittoria (Appunto) Di Dato tricolore marcia Allievi, Gaia Pedreschi tricolore staffetta 4x100, Eleonora Giorgi tricolore di marcia con record mondiale sui 35km. Ma anche le vittorie della Briantea in Coppa Italia di basket in carrozzina e i primi punti di Luisa Bertani in Coppa del Mondi di sci.

Z come zattera. Di salvataggio, quella che le società sportive vorrebbero adesso tramite sovvenzioni. Quando sarà passata la bufera Covid bisognerà ricostruire, e mai come in questo momento va la nostra solidarietà ai club e alle società che cercheranno di ripartire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA