UnipolSai dentro o fuori

Gara 2 dei playoff Stasera alle 20.30 scenderà in campo a Meda nel ritorno della semifinale con il Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena

Una partita che vale l’intera stagione quella che stasera alle 20.30 vedrà scendere in campo a Meda l’UnipolSai Briantea84 nel ritorno della semifinale con il Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena. In palio c’è infatti la finale scudetto del campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina. I canturini sono gli attuali detentori del titolo tricolore. Per poterlo difendere dovranno prima battere con una differenza di almeno nove canestri i marchigiani, che si sono aggiudicati all’overtime la gara d’andata per 77-69. Chi passa il turno affronterà la vincente dell’altra semifinale che vede impegnate alle 16 la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e lo Studio 3A Millennium Basket Padova. All’andata gli abruzzesi si sono imposti in trasferta per 57-40.

