Auto ribaltata a Cadorago Ferita una donna Grande spavento stamattina all’alba sulla provinciale per un incidente, la conducente non è in pericolo di vita

Paura sulla strada provinciale 31, per un’auto ribaltata. Una donna di 38 anni, originaria del Marocco, mentre era alla guida della sua Ford Fiesta avrebbe perso il controllo dell’auto. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Cermenate per accertare l’esatta dinamica: è possibile che la donna abbia fatto tutto da sola, perdendo il controllo della vettura a causa del ghiaccio che vi era in quel momento sulla strada.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago ,assieme all’auto medica. Le condizioni della donna si sono rivelate essere meno gravi di quel che si era inizialmente temuto; è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

