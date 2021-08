Cabiate, non rispetta le norme

Multe da 80mila euro al parrucchiere Disposta anche la chiusura per 5 giorni

I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Como e personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Como, nel corso della serata del 12 agosto 2021,hanno proceduto al controllo di un parrucchiere di Cabiate, in via Vittorio Veneto, riscontrando molteplici violazioni legate all’omissione di informazioni sui rischi anti-contagio e comportamento da mantenere al personale impiegato nonché ai clienti, le modalità di accesso, le precauzioni igieniche personali, il distanziamento, la gestione spazi comuni, la misurazione della temperatura al personale impiegato non essendo presente apposito registro aggiornato e l’omissione di idonea cartellonistica informativa dedicata ai fornitori. Altresì, il titolare dell’attività è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per aver violato diverse normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, omettendo la nomina di un medico competente, la verifica idoneità al lavoro dei dipendenti, effettuare informazione al personale dipendente, effettuare corso formazione al personale dipendente, corso RSPP, Primo Soccorso e Antincendio.

In conclusione sono conseguite sanzioni economiche, per un totale di 81.261,00 euro e la chiusura provvisoria di 5 giorni.

