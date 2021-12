Canna fumaria a fuoco Emergenza a Cabiate Oggi all’ora di pranzo sono intervenuti i pompieri dal Monzese in un’abitazione di via Milano: danni limitati

È stato necessario l’intervento di tutte le squadre disponibili del comando di Monza dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio divampato in una canna fumaria di un’abitazione in via Milano a Cabiate.

L’allarme è scattato nell’orario della pausa pranzo di quando i vicini hanno composto il numero unico delle emergenze per segnalare un forte odore di bruciato provenire dalla casa accanto.

a Cabiate oggi i vigili del fuoco di Seregno, Desio e Lazzate

La chiamata è stata raccolta dai pompieri di Desio, Lazzate e Seregno che sono presto arrivati per domare le fiamme partite dalla canna fumaria per poi estendersi al tetto.

Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati dall’evento grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco che in poco tempo sono riusciti ad avere il controllo dell’incendio, scoperchiando una porzione limitata del tetto.

