Cantù, ecco come sarà il nuovo palazzetto Primi atti definitivi in Comune, con le nuove immagini che simulano il futuro di corso Europa. Potrà ospitare concerti, pista da ghiaccio per l’hockey e ring per la boxe. E la palestra si trasformerà in auditorium

mponente di giorno e di notte, il palazzetto pensato da Cantù Next.

Soprattutto: pronto a cambiar funzione - e ne sono state pure aggiunte di nuove - da un giorno all’altro. Grazie al parquet smontabile. E a una parte delle tribune, pieghevoli come una fisarmonica, a scomparsa.

E oplà. Da casa del basket di Pallacanestro Cantù ad arena per concerti e non solo. Ottimizzata per essere allestita con facilità. In grado di fare concorrenza anche a indirizzi prestigiosi della musica pop e rock di Milano. Ma anche pista del ghiaccio per l’hockey e per gli spettacoli sui pattini. Oppure, tempio per la boxe, con il ring al centro, stile Madison Square Garden di New York. Persino il tennis. Non solo. La palestra per gli allenamenti potrà diventare facilmente un auditorium da 500 posti: teatro, jazz, convegni.

In queste ore, è in corso il deposito del progetto, per come è stato perfezionato dopo il primo confronto, nei mesi scorsi, in Consiglio comunale. Frutto del dialogo avuto con il Comune, che ha dato ampia disponibilità, e con la Prefettura, per citare solo alcuni degli attori. Un massiccio invio di materiale digitale al protocollo: i primi atti sono stati mandati al municipio di piazza Parini proprio in questi giorni. Un ideale regalo di Natale alla città.

È il risultato di un lavoro di una squadra, portato avanti dall’amministratore delegato Andrea Mauri e dal presidente Sergio Paparelli , che, in questi mesi, ha moltiplicato gli esperti. Un passaggio da 25 a 78 tecnici, ciascuno competente nel proprio campo.

Le immagini del nuovo palazzetto sul quotidiano La Provincia in edicola giovedì 23 dicembre 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA