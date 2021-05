Cantù, per la piccola Nicole un’altra operazione in Polonia La bambina di 4 anni e mezzo dovrà subire un intervento a fine luglio al ginocchio. Ed è ripartita la gara di solidarietà

Un nuovo intervento, questa volta imprevisto, al ginocchio.

Sarà operata a fine luglio a Varsavia, in Polonia, la piccola Nicole Barile, 4 anni e mezzo, la bimba di Cantù nata con una gamba più corta dell’altra. Un nuovo allungamento, dopo due trasferte negli Stati Uniti, è previsto ora l’anno prossimo, ma prima si dovrà intervenire sui legamenti crociati. I costi per l’intervento in Polonia si aggirano sui 50mila euro, tra operazione, fisioterapia di sei settimane, spese di permanenza.

Nicole e sua mamma, Sabrina D’Amato, resteranno infatti a Varsavia per due mesi. Per la parte delle spese non coperta da Asst Lombardia - circa un 20% - ci si sta organizzando con le donazioni, anche attraverso Acma, Alleanza Contro le Malformazioni degli Arti, che oltre a Nicole sta aiutando altri bambini. Già fissata un’apericena all’aperto a Cogliate, Monza e Brianza, per il 23 giugno.

