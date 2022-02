Ladri dalla parrucchiera a Montesolaro

Via con monetine e scatola delle mance Blitz nella notte tra giovedì e venerdì da “Immagine e Relax di Dany” in centro. Porta d’ingresso forzata. Incursione fallita in una pizzeria nella vicina via Santa Chiara

Hanno forzato la porta d’ingresso, affacciata sulla piazza di Montesolaro, e una volta all’ingresso hanno arraffato quel che hanno potuto, compresa la scatola delle mance. Insomma, hanno creato danni, disagi e inquietudine per un bottino non indimenticabile.

Terminata la tregua nell’anno del lockdown, che aveva ha segnato un calo drastico di tutti i reati, i ladri sono tornati in azione e, anche se si resta lontani dai numeri dell’epoca pre-Covid, hanno ricominciato a colpire abitazioni e negozi.

È il caso di Montesolaro, dove, nella notte tra giovedì e venerdì, è finito nel mirino il salone da parrucchiera “Immagine & Relax di Dany”, nella centrale piazza Spallino.

La mattina, arrivata in negozio per aprire ed accogliere le prime clienti, Daniela Tagliabue, la titolare, si è accorta dell’incursione notturna.

La porta d’ingresso era stata scassinata, danneggiandola, probabilmente utilizzando un cacciavite o un piede di porco. «Hanno portato via il fondo cassa – racconta – fondamentalmente si trattava di monete, alcuni pacchetti che tenevo pronti per il resto. E poi la scatola con le mance».

Una scatoletta chiara, sul bancone accanto alla cassa, dove lasciare un piccolo segno di apprezzamento per il buon lavoro delle collaboratrici del negozio.

Portata via anche quella e già sostituita. Inoltre, continua, hanno preso anche dei documenti da un cassetto, pensando di trovarci chissà che, documenti che poi sono stati rinvenuti sparpagliati a terra nel parcheggio poco lontano, accanto alla pista ciclopedonale. Di fatto, una traccia del percorso dei malviventi.

Accanto al negozio c’è un bar che, a quanto è stati possibile ricostruire, è rimasto aperto sino a mezzanotte, quindi il furto è stato messo a segno dopo quell’ora, quando per le strade della frazione carimatese non c’era più nessuno. La speranza, che qualche indicazione utile ai carabinieri, ai quali è stata presentata denuncia, possa arrivare dalle immagini della telecamera leggitarghe posizionata dal Comune in piazza Spallino o da quella della vicina banca, davanti alla quale devono essere passati per raggiungere il parcheggio.

Non l’unica attività a finire nel mirino dei redivivi ladri, visto che è stata segnalata un’effrazione fallita, ma con modalità pressoché identiche compiuta nella stessa notte in una pizzeria in via Santa Chiara, poco lontano.

Silvia Cattaneo

