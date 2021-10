Mariano, cade nel torrente

Ritrovato dopo tre ore Protagonista della disavventura un uomo di 68 anni. Era uscito di casa per fare una passeggiata, ma un piede in fallo, lo ha portato a finire nell’alveo del Terrò in via Caravaggio. Ricoverato in codice giallo al Sant’Anna

È uscito di casa per fare una passeggiata, ma un piede in fallo, lo ha portato a cadere nell’alveo del Terrò in via Caravaggio a Mariano. Per questo stamattina, lunedì 4 ottobre, poco dopo le 9 sono partite le ricerche di uomo di 68 anni, residente a Mariano, con elicottero, Polizia locale, Protezione civile e quattro mezzi dei pompieri. Tre ore dopo lo hanno ritrovato. L’uomo è stato poi ricoverato in codice giallo al Sant’Anna. Non è in pericolo di vita.

