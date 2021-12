Punti tampone, chi e quando

Le regole per accedervi Una guida per sapere quando e come poter fare il tampone nei centri di Asst Lariana

La Regione ha ribadito in queste ore le regole per poter accedere ai Punti Tampone di Asst Lariana. Ecco allora in breve chi può accedere e come.

Sintomatici

I pazienti che mostrano sintomi possono accedere ai punti tamponi con prenotazione di Ats, con prenotazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, del medico di continuità assistenziale; con ricetta del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, del medico continuità assistenziale.

Fine isolamento (guarigione)

I pazienti a fine isolamento possono accedervi con prenotazione di Ats, con prenotazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, del medico di continuità assistenziale; con il provvedimento di isolamento inviato da Ats.

Rientro dall’estero

Il tampone per i rientri dall’estero si effettua con prenotazione di Ats, con il provvedimento di disposizione di quarantena rilasciata da Ats.

Fine quarantena contatti stretti

Per la fine della quarantena dei contatti stretti il tampone va effettuato in farmacia

I punti tampone

I Punti tampone di Asst Lariana sono a Como in via Napoleona (dalle 8 alle 13.30 dal lunedì al venerdì); a Cantù in via Martiri di Nassirya (dalle ore 8.30 alle 13 dal lunedì al sabato); a Menaggio, all’interno del parco dell’ospedale (dalle ore 8.30 alle ore 12 dal lunedì al venerdì); ad Olgiate Comasco, nella piazza del Mercato (martedì dalle 14 alle 15.30). Il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto.

