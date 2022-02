L’intervento di pulizia della strada in via Socrate

Casnate, viti sulla strada

Gomme bucate alle auto

Guarda il video La protesta: «Ho sentito uno strano rumore: forati due pneumatici»

Oltre 150 metri di via Socrate disseminati di viti per cartongesso, poco distante dal punto in cui, circa un mese fa, un camion aveva perso un carico di bottiglie d’acqua.

Se in quella circostanza non c’erano stati disagi per gli automobilisti - se non a livello viabilistico - mercoledì 16 febbraio la situazione è stata ben diversa.

«Stavo percorrendo la via Socrate in direzione Casnate – ha raccontato un automobilista - non appena passata la 4BILD, ho iniziato a sentire strani rumori. Purtroppo per me, qualcuno aveva seminato una scatola di viti per cartongesso sulla strada. Ho chiamato in Comune per cercare di far intervenire la Polizia locale e ho chiamato il comando di Luisago, ma i vigili hanno detto che non conoscendo il responsabile, non potevo segnalare nessuno. Per lo meno la gentilissima e molto preparata signora dell’ufficio tecnico ha tempestivamente mandato i nostri incaricati comunali a pulire la strada».

A lui sono risultate bucate due gomme, ma anche l’auto che lo precedeva ha subito danni.

