Fino, contagiati 36 bambini Scuola chiusa fino a Natale Su 170 alunni, il 20% è risultato positivo: stop inevitabile a Fino Mornasco

Più del 20 per cento dei bambini della primaria Marconi di Fino Mornasco è risultato positivo al Covid, per questo la scuola resterà chiusa fino a gennaio, al rientro dalle vacanze di Natale.

È una doccia gelida quella arrivata nel primo pomeriggio di ieri, con l’ordinanza firmata dal sindaco di Fino Roberto Fornasiero, che ha tenuto in considerazione i dati comunicati dalla dirigente scolastica Raffaella Piatti e confermati da Ats.

Sono infatti 36 i bambini positivi sui circa 170 che frequentano l’istituto, anche se fortunatamente nessuno ha gravi problemi: quasi tutti sono praticamente asintomatici, ma il dato è emerso dopo lo screening generale eseguito lo scorso fine settimana, quando era stato accertato un caso di Covid che era stato anche in mensa.

La situazione che, in un primo momento, sembrava quasi eccessivo chiamare emergenza, si è invece rivelata peggiore delle aspettative, con l’identificazione di un cluster nell’istituto. Delle nove classi totali della Marconi, solamente due avrebbero potuto fare rientro in presenza dato che tutte le altre presentavano contagiati (in alcune si è arrivati al 50 per cento di bambini che hanno contratto il Covid) da qui l’inevitabile decisione del sindaco.

(Daniela Colombo)

