Garzola, si ribalta con l’auto

Pensionato in ospedale Forse l’incidente causato da un malore

Un pensionato di 83 anni è rimasto ferito, nel pomeriggio, dopo che la sua auto si è ribaltata mentre percorreva la via per Brunate all’altezza di Garzola. Il pensionato, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata.

Soccorso dai vigili del fuoco e dal 118 è stato accompagnato in condizioni serie - anche se non sarebbe in pericolo di vita - in pronto soccorso.

