Incidenti a Blevio e Albese con Cassano Auto ribaltate, cinque i feriti in ospedale In serata due incidenti a distanza di pochi minuti, fortunatamente nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita

Serata di incidenti in provincia, bilancio di cinque feriti (fortunatamente nessuno sembra essere in pericolo di vita).

Il primo scontro poco prima delle 21.30 in via Caronti a Blevio, con almeno due auto coinvolte: una si è ribaltata, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa di Como con un’auto medica. Tre i feriti (di cui una donna di 64 e un uomo di 65 anni), trasportati in codice verde in ospedale.

Più serie le condizioni di altri due feriti (tra i quali un giovane di 24 anni), trasportati in codice giallo in ospedale, coinvolti nell’incidente che alle 22 si è verificato sulla Briantea all’altezza di Albese con Cassano. Anche in questo caso si è ribaltata un’auto e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e due ambulanze

