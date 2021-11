Salvarono 24 ragazzi sul bus Onorificenze da Mattarella Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato, eroi dell’incendio in galleria a Varenna del 13 luglio, saranno nominati rispettivamente Cavaliere e Ufficiale della Repubblica

Il prossimo 29 novembre alle 11 al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà, motu proprio,33 onorificenze al merito a cittadini (uomini e donne) che si sono distinti per atti di eroismo, per impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, nella legalità, nel diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia.

Giovanni Lo Dato

(Foto by Sarracco)

Tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, il Capo dello Stato ha individuato anche Mauro Mascetti, 48 anni, autista del comitato della Croce rossa di Como e Giovanni Lo Dato 70 anni, volontario della parrocchia di Lipomo, nominati rispettivamente Cavaliere e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «Per il loro lucido e tempestivo intervento nel mettere in salvo un gruppo di ragazzi minacciati dal divampare di un incendio».

La notizia a Giovanni Lo Dato è stata data dal parroco di Lipomo don Alfonso Rossi, contattato direttamente dalla segreteria del presidente Mattarella.«Sono particolarmente sorpreso che il Presidente della Repubblica si sia interessato alla nostra vicenda» ha commentato Lo Dato.

E ha raccontato: «Nell’incendio del pullman nella galleria Fiumelatte di Varenna, avvenuto mentre stavamo accompagnando a Livigno per un campo estivo organizzato dal parroco 24 adolescenti dell’oratorio, il primo pensiero è stato quello di mettere in sicurezza i ragazzi facendoli uscire tempestivamente dalla galleria invasa dalle fiamme e dal fumo che avevano avvolto il pullman che aveva preso fuoco in seguito allo scoppio di una ruota posteriore».

Mauro Mascetti

(Foto by Sarracco)

E conclude: «L’onorificenza che il Presidente ha voluto conferirci ci stimola sempre più ad impegnarci per il benessere del prossimo». La notizia dell’onorificenza conferita dal capo dello stato ha colto di sorpresa anche Mauro Mascetti, il volontario della Cri di Como che stava accompagnando con il pullman i ragazzi.

«La comunicazione arrivata telefonicamente dal palazzo del Quirinale mi ha sorpreso lasciandomi a bocca aperta. Non me l’aspettavo proprio». E ricorda:«Nella circostanza dell’incendio , ho valutato che sarebbe stato troppo rischioso arrivare con il mezzo alla fine della galleria che stavamo percorrendo e insieme all’accompagnatore Lo Dato abbiamo fatto scendere i ragazzi dal pullman portandoli in salvo fuori dal tunnel».

Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato in precedenza avevano già ricevuto attestati di stima e di gratitudine e premiati per il gesto eroico messo in atto da parte del sindaco Alessio Cantaluppi a nome del consiglio comunale di Lipomo, da parte del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi nonché dal Rotary Club di Lecco.

Pasquale Sarracco

© RIPRODUZIONE RISERVATA