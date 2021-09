San Fermo incidente sulla Garibaldina all’incrocio con via Cardano

Scontro sulla Garibaldina Un ferito a San Fermo L’incidente poco dopo le 19 al semaforo Coinvolte un’auto e una moto

Scontro auto moto poco dopo le 19 all’altezza del semaforo che regola l’incrocio tra la Garibaldina e via Cardano. la peggio è toccata a un motociclista di 23 trasportato in ospedale da un’ambulanza in regime di media gravità.

Sul posto il 118 ha inviato anche l’automedica.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto da parte di una pattuglia dei carabinieri.

Problemi per la viabilità.

