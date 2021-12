Tangenzialina di Fino, c’è il progetto In arrivo dalla Regione due milioni Contributi anche da comune e Provincia, che metteranno 335mila euro a testa. Il sottosegretario Turba: «Così si riduce l’inquinamento provocato dal traffico merci»

Riqualificazione della via Adda di Fino Mornasco grazie al contributo di Comune, Provincia e Regione Lombardia, per ridare fiato alla viabilità finese e di tutto il territorio limitrofo.

E’ arrivata ieri l’ufficialità per l’opera tra le più attese dai cittadini ma non solo, trattandosi di un’arteria che collega Como con la bassa comasca e che, una volta riqualificata, permetterà di risolvere l’annoso problema del traffico. A darne notizia sono stati il sindaco del paese Roberto Fornasiero , il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il sottosegretario Fabrizio Turba.

Affidamento e contratto saranno siglati entro marzo 2022, mentre il fine lavori e collaudo è previsto un anno dopo, a marzo 2023. Il costo stimato dell’opera è di due milioni e mezzo di euro, di cui un milione e nove finanziato da Regione Lombardia, 335mila euro dalla Provincia e la stessa somma dal Comune di Fino.

E’ prevista una riqualificazione del tracciato esistente, adeguamento del calibro stradale così come delle intersezioni presenti lungo il tracciato con formazione di una nuova rotatoria in corrispondenza di via Tevere (che sarà prolungata per poche decine di metri), collocata in posizione centrale rispetto alle due rotatorie di testata esistenti. Saranno infine eliminate le svolte a sinistra lungo tutto il tratto stradale.

L’articolo completo sull’edizione di giovedì 23 dicembre de La Provincia

