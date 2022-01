Giornata di incendi:

bruciano i boschi

sul Monte Palanzone Allarme in serata tra Sormano e Nesso. Nel pomeriggio interventi a Canzo

Non c’è pace per i Vigili del fuoco e gli uomini delle squadre antincendio della protezione civile della Comunità montana del Triangolo Lariano e di Como. Impegnati per tutta la giornata a Canzo, come già riferito qualche ora fa, stanno ora cercando di spegnere le fiamme che sono divampate sul monte Palanzone, tra la colma di Sormano e Nesso. Non ci sarebbero dubbi, neppure in questo caso, sull’origine dolosa delle fiamme che sono ovviamente alimentate dal vento.

