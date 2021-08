Il ministro Guerini sul lago assicura aiuti dal Governo «In uno dei prossimi consigli dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza»

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha fatto visita oggi ai paesi travolti dall’ondata di maltempo di questi giorni. Dopo aver visto con i propri occhi i danni provocati, l’esponente del governo Draghi ha assicurato un intervento: «Sono qui per avere una visione diretta dei danni, ma anche del grande sforzo di chi si è impegnato nella prima opera di emergenza. Adesso bisogna lavorare: il Governo farà la propria parte, in concerto con Regione Lombardia. La programmazione dello stato di emergenza sarà in uno dei prossimi consigli dei ministri».

