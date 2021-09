(Foto by Selva)

Anas e Consorzio notificano gli espropri dei terreni di Colonno per la variante della Tremezzina (Foto by Selva)

Tremezzina, via alla variante Deciso: Regina chiusa quattro mesi Lavori da metà novembre con il blocco del traffico a Colonno

Statale Regina chiusa al traffico per quattro mesi all’altezza di Colonno a partire da metà novembre 2021. È quanto deciso durante i lavori della cabina di coordinamento per la variante della Tremezzina convocata dal prefetto di Como nella mattinata di giovedì 30 settembre. Alla fine non hanno retto i piani alternativi e la scelta è ricaduta sull’ipotesi iniziale che prevede - appunto - il blocco del traffico all’altezza di Colonno.

