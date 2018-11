la compilazione di una schedina del SuperEnalotto, un rito per molti giocatoriA (Foto by Claudio Peri-Ansa)

Albese, sfiorata la vincita di 65 milioni Il 5 vale 23 mila euro al SuperEnalotto La giocata alla ricevitoria di piazza Motta. Avrebbe vinto il quarto premio più alto al mondo, il secondo in Europa

Certo, ha vinto 23mila euro. Ma per un numero ha perso 65 milioni di euro, il jackpot secondo più alto al mondo, il quarto in Europa. Chissà che cosa ha pensato il giocatore che alla ricevitoria Food Line di Albese ha realizzato un 5 che al SuperEnalotto vale 23mila euro. Un bel gruzzolo, non c’è che dire, ma lontano moltissimo dai 65 milioni che il gioco mette in palio anche alla prossima estrazione.

