Erba “scopre” la pallanuoto Storico debutto dei ragazzini La prima volta di una squadra cittadina in questa disciplina

La città di Erba entra nel mondo della pallanuoto. Lo scorso fine settimana la nuova squadra legata al centro sportivo del Lambrone ha esordito nel campionato regionale Libertas con una vittoria a Rho. Erba ha moltissime società sportive che vanno dal calcio al tiro con l’arco, ma in mancanza di una piscina non ha mai avuto un team di pallanuoto. Tutto è cambiato con l’arrivo delle vasche al centro sportivo del Lambrone: «Qui non si possono disputare partite ufficiali - ricorda Angelo Gnerre, presidente della società e gestore del centro natatorio - ma ci si può allenare molto bene. Abbiamo messo in piedi una squadra under 14 che ha finalmente esordito nel campionato regionale lombardo “Pallanuoto Italia” Libertas contro i ragazzi della In Sport Polì Novate». Le partite casalinghe della Snef Erba - questo il nome ufficiale della squadra - vengono giocate nei centri limitrofi, ma gli allenamenti sono tutti al Lambrone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA