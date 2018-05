Il pubblico presente alla serata in biblioteca (Foto by foto bartesaghi)

L’eccellenza è donna Il premio Inner Wheel a cinque protagoniste ErbaLa prima edizione del riconoscimento all’impegno Applausi a Elisabetta Raggi, Francesca Frigerio, Franca Squarciapino, Consuelo Gilardoni e Anna Sartori

Un premio all’eccellenza, ma anche all’impegno e alla caparbietà, tipica dell’universo femminile. Sono state consegnate venerdì sera nella sala della biblioteca di Erba le targhe della prima edizione del premio Inner Wheel all’eccellenza femminile.

Cinque le protagoniste dell’evento pensato dalla nuova associazione nata solo un anno fa su iniziativa della presidente Clara Perego. A raccontare la loro storia di sacrifici, di passione e di lavoro Maria Elisabetta Raggi che ha ricevuto il riconoscimento per la scienza, Francesca Frigerio per il sociale, Consuelo Gilardoni per la cultura e l’arte, Anna Sartori per la creatività in cucina e in pasticceria.

Assente per impegni di lavoro la costumista di fama internazionale, già premiata con l’oscar a Hollywood, Franca Squarciapino. «Sono donne che operano con passione.- ha spiegato la presidente Perego -,. Mettono l’anima nel loro lavoro e agiscono sul nostro territorio».

