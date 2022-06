Arriva l’asfalto nella strettoia di Colonno Le notti più lunghe della statale Regina

Altro momento importante riguarda le quattro chiusure notturne che da domani, martedì 7 giugno, alle 22 e sino alle 5 del mattino successivo (si è deciso di non lavorare lunedì proprio per lasciare spazio al controesodo della Pentecoste) interesseranno per quattro notti l’abitato di Colonno, strettoia inclusa.

L’impresa “Fontana” di Pianello del Lario - che ben conosce la Regina e il suo tracciato - ha già piazzato nei punti strategici della 340 e della 340 dir la segnaletica riguardante la chiusura, con giorni e orari (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì) in cui la statale sarà off limits al traffico. Al momento sui cartelli non compare la quinta chiusura notturna, quella di lunedì 13 giugno sempre dalle 22 alle 5. Da domani tornerà così il giro della Val d’Intelvi lungo le provinciali 13 e 14; un percorso obbligato per i veicoli durante i quattro mesi di chiusura della Regina a Colonno per la prima fase della variante della Tremezzina. (Marco Palumbo)