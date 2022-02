Colonno, la promessa dell’Anas

«La Variante non si ferma più» Il sopralluogo con il responsabile della Lombardia. E il Concorzio: «Tempi rispettati anche grazie alle professionalità locali». Il video della “volata”

C’è la promessa dell’Anas attraverso le parole dell’ingegner Nicola Prisco, massimo rappresentante in Lombardia: «La variante della Tremezzina non si ferma più. Dopo il 29 marzo la Regina aprirà al traffico in entrambi i sensi di marcia e prima del termine dei lavori dello svincolo assegneremo i restanti lavori dell’opera. Inoltre confermiamo i 4,3 milioni destinati ai Comuni e al piano di trasporto straordinario».

Parole pronunciate giovedì 3 febbraio nel giorno del sopralluogo organizzato al cantiere della Variante della Tremezzina che ha visto sindaci e politici verificare in prima persona lo stato di avanzamento dei lavori, perfettamente in linea grazie anche alla clemenza del meteo.

E la conferma che il 29 marzo la Regina aprirà in entrambi i sensi di marcia è arrivata da Giovanni D’Agostino, direttore tecnico e generale del Consorzio Stabile Sis, che ci tiene subito a rimarcare il fatto che «i lavori sono in linea con il cronoprogramma e con la riapertura, confermata, del 29 marzo. Mi preme rimarcare anche l’apporto delle imprese del territorio. Avremmo avuto difficoltà senza di loro. Posso dire che le maestranze territoriali si sono espresse con professionalità e competenza».

(Marco Palumbo)

