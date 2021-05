Fango sulla Regina ad Argegno

La statale riaperta alle 21,30 Lo smistamento del traffico incolonnato per la lunga chiusura. Il video dei lavori

Una cascata di fango, acqua e sassi si è abbattuta nel pomeriggio, poco dopo le 17, sulla Regina nel tratto di strada tra Colonno e Argegno. La statale è stata chiusa al traffico in attesa dell’intervento dell’Anas con aperture ogni 10 minuti per smistare i veicoli incolonnati in un senso e nell’altro. La statale Regina è statoa riaperta al traffico alle 21.30.

Questa volta la cascata delle Camogge non c’entra: lo smottamento ha interessato un tratto di strada appena fuori dall’abitato di Argegno, qualche centinaia di metri dopo lo svincolo per la Valle Intelvi in direzione Colonno.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco intervenuti per verificare cosa fosse accaduto. Lo smottamento ha anche trascinato in mezzo alla strada dei jersey di cemento piazzati all’altezza di un punto in cui fuoriesce una piccola roggia.

