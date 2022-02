Imprenditore edile muore a 58 anni

«Ha lottato contro il male fino alla fine» Centro Valle IntelviLa scomparsa di Roberto Bordogna erede dei costruttori di San Fedele Dirigeva con il fratello Fabio l’azienda. Pozzi e Grandi: «Un vero guerriero dalla grande forza»

Una comunità intera unita nel dolore si troverà domani - martedì - alle 14,30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a San Fedele per dare l’estremo saluto a Roberto Bordogna , 58 anni, noto imprenditore edile della srl di famiglia con sede a San Fedele e originario di Pellio Intelvi.L’uomo è deceduto nella notte di sabato all’età di 58 anni anni, stroncato da un male incurabile contro il quale ha combattuto fino all’ultimo per undici anni. Lascia la moglie G isella , il figlio Matteo , la mamma Marisa e il fratello Fabio con il quale condirigeva l’impresa ereditata dal papà Peppino .

Roberto in queste ore è da tutti ricordato come un uomo forte e determinato. Un combattente che ha lottato fino all’ultimo contro la malattia.

In cantiere fino all’ultimo

Fino a pochi giorni fa era in prima fila in cantiere a Campia di San Fedele a lavorare tenacemente come se nulla fosse insieme ai suoi operai. Poi di colpo si è aggravato e il ricovero in ospedale dove è venuto a mancare sabato notte sopraffatto dal male.

«Sono sicuro che tutti noi saremo sempre nel suo cuore - ha ricordato commosso- Aziz Ajji suo dipendente da più di 10 anni. L’amore che sapeva trasmettere va oltre la morte. Un lavoratore instancabile. Non era solo un capo che sapeva farsi voler bene . Era il primo a iniziare e l’ultimo a smettere. Un uomo sempre pronto a tendere la mano a chi avesse bisogno».

L’impresa di famiglia ha messo la firma su tantissime opere pubbliche della Valle Intelvi e del Ceresio. Verso la fine degli anni Settanta la piazza Carminati di San Fedele è stata realizzata dai Bordogna, così come pochi mesi fa la riqualificazione di piazza Nuova, sempre a San Fedele. E ancora la famosa passeggiata di piazza Carminati, oltre alla posa di asfalto di strade e piazze in tutto il comprensorio.

Testimonianza

« Settimana scorsa ci siamo trovati a Campia per la verifica dei lavori- ricorda il sindaco Mario Pozzi - Mi ha colpito la sua forza d’animo, nonostante la malattia, il suo dinamismo, la sua voglia di fare. Un vero guerriero. Un imprenditore estremamente competente e preparato. Mancherà a tutti noi».

Lo ricorda con commozione anche il sindaco di Alta Valle Marcello Grandi . « Ci siamo visti due settimane fa per interventi pubblici. Un uomo forte, attaccato al lavoro e alla famiglia. Proprio l’affetto per la famiglia e l’amore per il lavoro sono stati la sua forza. Roberto era un uomo coraggioso. Una grave perdita per la famiglia e per le nostre comunità».

Tanti i messaggi di condoglianze arrivati in queste ore alla famiglia. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria la Vallintelvese di San Fedele. Le visite potranno essere effettuate dalle 8,30 alle 12 e dalle 13.30 alle 19.00.

