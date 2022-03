Lavori di asfaltatura a Spurano

Saltano i pullman tra Lenno e Sala Anche martedì 29 marzo potrebbero esserci disagi

Non bastasse il rinvio al 5 aprile della riapertura della Regina a Colonno dalle 14 di lunedì 28 marzo ci sono messi anche i lavori di riasfaltatura in capo a “Open Fiber” a complicare le cose per studenti, pendolari, residenti e turisti.

Il motivo? Con i lavori - l’intervento è sotto l’egida di Regione Lombardia - di asfaltatura che hanno interessato il tratto della strettoia di Spurano di Ossuccio fino al confine con Sala Comacina, Asf dalle 14 ha sospeso i collegamenti via terra della navetta da e per il pontile di Sala Comacina, individuando come nuovo capolinea Lenno, all’intersezione tra la Regina, via Diaz e via Silvio Pellico (a metà del lungo rettilineo). I disagi potrebbero ripetersi anche nella giornata di martedì 29 marzo. In programma ci sono i lavori di asfaltatura nell’altra strettoia, quella di Isola di Ossuccio,

«Ho camminato per due chilometri in mezzo alla polvere ed al cantiere. Tutto questo è assurdo - ha fatto sapere a “La Provincia” una residente di Lenno - Davanti a me c’erano due turisti che, senza capacitarsi di quanto stesse accadendo, trascinavano trolley e valigia dentro un tratto di statale pronto per essere riasfaltato. Peraltro ho atteso invano un’ora e mezza la navetta, senza che nessuno ci abbia comunicato alcunché».

(Marco Palumbo

