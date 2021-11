Porlezza, la cupola di San Pietro Nell’igloo in piazza magia di luci e colori Aperta al pubblico la suggestiva installazione. Cinque minuti di proiezione per il tuffo nel Cinquecento

Un’affascinante immersione nell’arte e nella storia dentro una tensostruttura.

Sulle prime alcuni cittadini avevano addirittura contestato la comparsa di quell’installazione in piazza della chiesa, chiedendosi a cosa potesse servire, ma a distanza di qualche mese ecco svelata in concreto la sua funzione: rendere omaggio all’insigne architetto Giacomo Della Porta raccontando, attraverso un incrocio di immagini altamente tecnologico che immerge il visitatore in un coinvolgente mondo virtuale, le sue prodigiose soluzioni per realizzare la cupola di San Pietro.

L’Amministrazione comunale, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio locale, ha voluto rendere merito a un artista a cui non sono mai stati resi i giusti meriti: il “cupolone”, infatti, viene attribuito a Michelangelo. Da qui “L’Enigma della Cupola di San Pietro”, con cui è stata intitolata l’apertura dell’installazione.

In cinque minuti viene raccontato un prodigio, che con l’ausilio di moderne e sofisticate tecnologie diventa un momento magico per chi siede all’interno della tensostruttura: cinque proiettori sincronizzati che creano effetti di grande impatto sulla volta della tensostruttura.

