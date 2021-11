Stazzona, scoppia una bombola. Un ferito Un uomo è stato soccorso dai Vigili del fuoco e dall’ambulanza. Danni all’abitazione, inagibile

Paura per un anziano di Stazzona che, nella mattinata di domenica, è stato soccorso da ambulanza e Vigili del fuoco. L’uomo, residente in via alla Chiesa, pare stesse cambiando una bombola Gpl in cucina, quando è avvenuto lo scoppio che lo ferito e ha provocato danni nel locale.

Subito sono arrivati i soccorsi, con due autopompe da Menaggio e Dongo, che hanno subito spento l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione. Sul posto anche l’elisoccorso da Como.

Sono in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica.

