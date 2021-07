Auto si ribalta a Olgiate Solo paura per un trentenne L’incidente senza gravi conseguenze si è verificato questa sera in via Boscone

Un grande spavento ma, per fortuna, conseguenze fisiche non gravi per l’automobilista di 30 anni che questa sera ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato in via Boscone a Olgiate Comasco.

Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza, il conducente non ha comunque avuto bisogno di cure mediche

© RIPRODUZIONE RISERVATA