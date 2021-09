Cade da cavallo in un maneggio Spavento per una giovane a Rodero Infortunio sportivo stamattina per una donna di 34 anni, trasportata in ospedale in codice giallo

Grande spavento stamattina in un maneggio in località Tibis dove una donna è caduta da cavallo, battendo la testa: inizialmente le sue condizioni erano parse gravi al punto da far intervenire anche l’elisoccorso.

Fortunatamente il quadro clinico è migliorato e la donna, di 34 anni, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna in ambulanza. Non è giudicata in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Olgiate Comasco per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

