C’è voglia di Natale a Olgiate Pronte le luminarie e gli eventi in città L’accensione nelle vie è prevista il 5 dicembre. Però l’attrazione di punta sarà la pista del ghiaccio. Il sindaco: «Spese a nostro carico, non dei negozianti»

Conto alla rovescia per la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Italia.

L’attrazione di punta del cartellone del “Bianco Natale 2021” inizierà a prendere forma nei prossimi giorni. In piazza è già stata trasferita la casetta per il noleggio dei pattini e ieri sera era atteso il mezzo per le operazioni di preparazione del ghiaccio e di allestimento della pista. In attesa dell’attrazione di punta delle iniziative a tema natalizio, la città si è “vestita” a festa con i primi allestimenti luminosi.

Lungo le principali vie cittadine sono comparse le luminarie, che verranno accese il 5 dicembre. E’ stata allestita una cinquantina di fili di luci dalla porta d’ingresso in città da Lurate Caccivio fino a Somaino (viale Trieste, via Vittorio Emanuele, via Roma, via San Gerardo, via Volta e via Liancourt). E’ stata anche approntata l’illuminazione di piazza Volta e del muraglione del parco di villa Camilla. Anche quest’anno saranno illuminate le facciate delle chiese cittadine e il municipio.

«Sulla facciata della chiesa parrocchiale il parroco don Flavio Crosta ha scelto di proiettare una Natività – spiega il sindaco Simone Moretti – In collaborazione con la parrocchia vorremmo illuminare la parte alta del campanile con giochi di luce. L’effetto neve, invece, lo riprodurremo sulla facciata di palazzo Volta. E’ il quarto anno consecutivo che l’amministrazione comunale si fa carico della spesa delle luminarie, per creare un’atmosfera festosa in città senza pesare sulle attività commerciali».

