Critiche sulla pista del ghiaccio Olgiate, «Piazza Italia non è sicura» La capogruppo Silvia: «Ok alle iniziative per il Natale, ma servono altri investimenti». Il sindaco dopo la caduta di una signora sulle griglie in strada: «Pronti a sistemarle a breve»

Un piano sicurezza per migliorare la fruizione di piazza Italia in vista dei prossimi eventi natalizi.

Lo ha sollecitato il gruppo di minoranza “Alternativa per Olgiate” in previsione di un notevole afflusso di persone richiamate dalla pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Italia, che costituirà l’attrazione di punta delle iniziative a tema natalizio.

L’altra sera il consiglio comunale ha approvato una variazione al bilancio di 10mila euro relativa a contributi per spese legate agli eventi natalizi per i quali il Comune investirà, luminarie comprese, circa 15mila euro.

Nell’occasione il capogruppo di minoranza, Donatella Silvia, ha posto il problema della sicurezza di piazza Italia.

«Partendo dal presupposto che siamo assolutamente concordi nell’organizzare a favore della cittadinanza eventi in prossimità delle festività natalizie, anche gli ultimi accadimenti decisamente sfavorevoli ci hanno fatto sorgere parecchie perplessità per quanto riguarda la sicurezza di piazza Italia – ha sostenuto Silvia - E’ sotto gli occhi di tutti che la tipologia di arredo utilizzato non è di natura confortevole, né di facile fruizione per gli anziani né per i bambini».

L’articolo completo su La Provincia in edicola oggi, 17 novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA