Faloppio, ladri in palestra

Rubati i soldi delle macchinette Infissi forzati e uffici sottosopra: brutta sorpresa alla Super Gym di via Campagna

Furto nella notte alla palestra Super Gym di Faloppio. Per il titolare Alessandro Porta, quello di domenica mattina, è stato uno dei peggiori risvegli della propria carriera.

Gli infissi forzati e gli uffici sottosopra, a dare una chiara idea di quello che era accaduto nelle ore precedenti: la prima visita dei ladri in 22 anni di attività. Come ogni sabato, il centro fitness aveva chiuso alle 18.30 per poi riaprire la mattina seguente, alle 9.30. In questo lasso di tempo, in un orario difficile da ricostruire, i malviventi hanno fatto irruzione nell’edificio di via Campagna 96, a pochi passi dalla frequentata via Vittorio Veneto, forzando la finestra sul retro. Una volta dentro, hanno preso di mira la macchinetta del caffè e delle bevande, prelevandone tutto il contenuto. Un bottino di circa 300 euro, secondo le stime del titolare.

