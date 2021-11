Lampi e tuoni, grandine mista a neve Tutto l’Olgiatese è imbiancato Guarda il video Problemi anche al traffico, ma nessun incidente, per l’improvvisa perturbazione che si è abbattuta questa sera in zona

Il maltempo ha colpito questa sera Olgiate Comasco e dintorni, da Uggiate Trevano a Solbiate con Cagno, Albiolo e Bizzarone, con una copiosa grandinata mista a neve che ha creato non pochi problemi anche al traffico in diversi paesi.

Una situazione quasi surreale, con le strade che intorno alle 19.30 si sono improvvisamente imbiancate. Un colpo d’occhio con i tetti e le vie che si sono colorate, ma anche una situazione difficoltosa per gli automobilisti che nel giro di pochi minuti hanno dovuto fronteggiare un’inattesa intemperia.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti, ma la situazione non è stata per nulla facile da gestire per molti automobilisti.

Problemi anche ai pedoni, con tutti i marciapiedi inzuppati di grandine mista a neve, con il rischio di scivolare. Una situazione problematica che poi in serata si è risolta.

