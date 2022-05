Lomazzo, sventati due furti in casa A segno quello su un’auto in sosta

I “soliti ignoti” hanno cercato di introdursi in un’abitazione nelle vicinanze della chiesa di San Siro, ma sono stati messi in fuga dai cani dei padroni di casa che, iniziando ad abbaiare in modo insolito avevano messo sul chi vive i residenti, convincendo nel contempo i malintenzionati a cambiare aria. Un’altra intrusione è stata segnalata nelle vicinanze, con i proprietari che si sono poi rivolti alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

E’ stato poi pure mandato in frantumi il finestrino di un’auto parcheggiata: come già segnalato in più di un’occasione anche altrove nella Bassa comasca, è probabile che i ladri abbiano cercato di impadronirsi di qualche oggetto di valore lasciato in auto, finendo in genere soltanto per causare consistenti danni alle vetture in sosta.