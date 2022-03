Lutto alla Pallavolo Lomazzo

Addio a Ettore Cattaneo, 51 anni l ricordo della squadra: «Ciao Orso, ricorderemo i tuoi sorrisi» Il presidente: «Abbiamo perso un amico».

Addio a “Orso”, come era conosciuto sui campi da gioco, Ettore Cattaneo, 51 anni, da una decina d’anni dirigente della Pallavolo Lomazzo, attivo anche nel mondo dell’associazionismo locale, in particolare in oratorio.

Scomparso a causa di un improvviso malore, lascia la moglie Silvia e i figli Gloria e Alessandro.

«In palestra entrava prima la folta chioma riccia, poi tutto il resto di Ettore – è il toccante messaggio postato sui social dalla dirigenza della società sportiva - e tutto il resto di Ettore era fatto di sorrisi, ironia, soprattutto autoironia: oltre che disponibilità, collaborazione, sincerità, positività di sguardo e battute che hanno sempre donato leggerezza anche nei momenti più tesi. Ettore era una persona fondamentale nella nostra famiglia, fedele collaboratore e attento dirigente. Ci stringiamo alla sua famiglia con un abbraccio affettuoso; siamo sicuri che il tuo sguardo da lassù ci accompagnerà sempre. Ciao Orso, così amavi farti chiamare, riposa in pace».

A ricordarlo con grande affetto è il presidente della società, Luciano Russo: «Abbiamo perso non soltanto un dirigente molto attento e preparato, ma anche e soprattutto un amico con cui in questi anni abbiamo condiviso molto».

