Macchina prende fuoco in provinciale

Rogo domato dai pompieri a Fenegrò Oggi pomeriggio i pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno distrutto l’auto - GUARDA IL VIDEO

Momenti di grande tensione oggi pomeriggio sulla provinciale 32 all’altezza di Fenegrò, dove una macchina ha preso fuoco per un problema meccanico.

Sul posto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco, che in pochi minuti sono riusciti a domare il rogo che aveva innescato anche una densa nube di fumo nero, ma i danni al mezzo sono comunque stati molto ingenti. Per fortuna non si registrano ustionati o intossicati: il traffico, comunque scarso, è stato fermato per permettere un intervento in sicurezza dei vigili del fuoco.

Da quanto è stato possibile verificare, l’incendio nel vano motore della macchina è divampato per problemi meccanici della stessa vettura.

