Mozzate, lite fra stranieri

Giovane ferito con un coltello È degenerato un diverbio nella notte in via Castiglioni: un uomo è stato portato in ospedale con tagli alle mani

È degenerata una lite fra stranieri che si è verificata nella notte in via Castiglioni e un giovane marocchino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese per tagli alle mani.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Mozzate, sembra che le persone coinvolte avessero bevuto troppo.

