Olgiate, perde il controllo dell’auto e “posteggia” sotto i portici della scuola Curioso incidente in serata di fronte alle elementari San Gerardo, solo uno spavento per la conducente

Ha perso il controllo della sua auto, una lancia Ypsilon, ed è finita sotto i portici della scuola elementare San Gerardo, rimanendo incastrata con le portiere tra i piloni.

Per fortuna l’incidente con protagonista un’automobilista si è verificato di sera, poco dopo le 21, quando in zona non c’era nessuno, altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere molto più pesante.

Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco (che hanno aiutato l’autista a uscire) e l’ambulanza del Sos di Olgiate, oltre ai carabinieri che sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA