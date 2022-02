Olgiate, rogo nella sala da pranzo

Gravi danni a un ristorante Oggi pomeriggio i vigili del fuoco al “ La Dolce Vita” di via Marconi, la struttura è parzialmente inagibile

Una signora che stava camminando in via Guglielmo Marconi ha notato il fumo nero uscire dalle finestre del locale e ha dato l’allarme: sono ingenti i danni subiti dal ristorante “La Dolce Vita” di Olgiate Comasco, interessato da un vasto incendio che è scoppiato oggi intorno alle 16.30. Da quanto è stato possibile ricostruire, le cause del rogo sono accidentali: un incendio partito dal corto circuito di un quadro elettrico, con le fiamme che sono poi divampate e hanno iniziato a divorare le tende, i serramenti e altri oggetti all’interno della sala da pranzo.

Nel ristorante ieri pomeriggio non si trovava nessuno in quanto era il giorno di chiusura, il che ha purtroppo facilitato alle fiamme di propagarsi senza che qualcuno potesse dare l’allarme in tempo utile per limitare al massimo i danni.

