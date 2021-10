Tamponamento a quattro Bregnano, paura per il Gpl Due auto si sono scontrate anche a Rovellasca

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Carcano poco prima delle 19 per un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli uno dei quali alimentato a Gpl.

Circostanza, quest’ultima, che ha creato un certo allarme poi rientrato quando si è riscontrato che il serbatoio aveva tenuto e non si erano registrate perdite.

I vigili del fuoco arrivati da Cantù e Lomazzo hanno comunque provveduto alla messa in sicurezza.

Due delle quattro persone coinvolte avrebbero riportato ferite non preoccupanti, ma tali da richiedere il ricovero in ospedale

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cantù.

Un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo è invece intervenuta attorno alle 20.30 in via Cavour per uno scontro tra due auto, trasportato in ospedale un giovane di 22 anni.

