Cantù, «Finita la telenovela De Amicis Quel degrado è un colpo al cuore»

L’insegnante Peppo Terraneo, ultimo presidente della cooperativa ex alunni: «Spiace che non sarà più la “collina del sapere”, spero salvino almeno le biblioteche e il museo»

È entrato al De Amicis da studente, ci è rimasto da insegnante e poi come presidente della Cooperativa Ex Alunni, nata nel 1975 e che ha gestito prima il liceo artistico Bernardino Luini, poi quel che restava del collegio, resistendo strenuamente alla chiusura. Alla fine, nel 2017, dopo 107 anni, la storia della “collina del sapere” si è conclusa. Giuseppe ”Peppo” Terraneo , quel giorno aveva un groppo in gola. E oggi si augura che l’amministrazione voglia fare il possibile per salvare almeno la memoria di quel che il collegio è stato.