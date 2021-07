Infarto mentre fa sport nel torrente Morto giovane di Lurago Marinone

Raffaele Fontana aveva 28 anni, era un fisioterapista e aveva lavorato in paese - Stava praticando hydrospeed in Trentino ed è stato colto da malore, non c’è stato nulla da fare

C’è incredulità e sgomento in paese per la tragica morte, avvenuta per infarto di Raffaele Fontana, 28 anni, avvenuta mentre assieme ad altri tre amici stava facendo hydrospeed sul torrente Noce, in Trentino.