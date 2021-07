Matilde, top model con pala e carriola «Questa è casa mia»

Cernobbio: è una delle modelle preferite dalle griffe, ma non ha esitato un secondo a mettersi in gioco. Raccolta fondi sui social. E anche tanto lavoro vero

Stivali di gomma, shorts fucsia ed una maglietta nera. Capelli raccolti velocemente ed i guanti rossi indossati. No, non per una sfilata sulle passerelle dell’alta moda, guanti da lavoro che servono per proteggere le mani dai calli quando si usa la pala per dare una mano, anzi due, per ripulire parte del nostro lago dopo l’alluvione che ha colpito i paesi del lago.