Riccardo va di fretta Nasce nell’ambulanza sulla via dell’ospedale

Il piccolo Riccardo ha avuto fretta, ma nonostante tutto il papà è riuscito a vederlo mentre veniva al mondo, grazie ad un inseguimento da film, con la sua auto dietro l’ambulanza. Il personale del mezzo di soccorso - sulla quale c’era la mamma - si è fermato a Lipomo quando ha capito che non avrebbe fatto in tempo ad arrivare all’ospedale Valduce. Ed il piccolo è nato lì, all’alba, sull’ambulanza con il padre - trafelato e con l’auto mollata in una piazzola - che ha fatto comunque in tempo a vedere il piccolo Riccardo fare il suo ingresso in questo mondo.