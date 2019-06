Como, lavori e asfaltature Ecco dove sono i cantieri Viabilità: opere in corso a Tavernola e a Muggio. Tutti i divieti

Lavori in corso su tutti il territorio comunale, il Comune ha annunciato una serie di interventi che comporteranno delle modifiche viabilistiche nei prossimi giorni.

In via Asiago e via Friuli (tratto da via Borromini a via Polano), compresa la rotatoria posta all’intersezione delle vie Polano, Tibaldi, Asiago per lavori di asfaltatura, dall’1 al 5 luglio, nella fascia oraria dalle 20 alle 6 del giorno successivo, nel tratto di via Asiago il transito veicolare è regolato a senso unico di marcia con direzione dalla rampa di uscita e di ingresso in A9 verso via Tibaldi.

Interdetto il transito veicolare anche sul ramo di uscita su via Asiago per i veicoli provenienti dalla Regina. Durante la fase di asfaltatura della rotatoria, in base all’avanzamento dei lavori, è interdetto il transito su tutti i rami di imbocco alla stessa; i veicoli provenienti da via Tibaldi avranno l’obbligo di svolta a destra su via Pellico. Durante la fase di asfaltatura di via Friuli è sospesa la circolazione.

In piazzale Atleti Azzurri d’Italia a Muggiò per lavori di asfaltatura è vietata la sosta con la rimozione forzata dei veicoli, dall’1 luglio al 5 luglio, dalle 8 alle 18. In via Sportivi Comaschi per lavori di asfaltatura è sospesa la circolazione per tutte le categorie, dall’1 luglio al 5 luglio, dalle 8 alle 18.

