Coronavirus: terza vittima in Lombardia, morto un ottantenne di Bergamo Era ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII per patologie pregresse

Secondo fonti della Regione Lombardia l’uomo di 83 anni bergamasco, ricoverato all’ospedale«Papa Giovanni XXIII» per patologie pregresse, è morto per coronavirus.

Era stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII per sintomi sospetti e patologie respiratorie. È morto nella notte tra domenica e lunedì: era stato trasferito a Bergamo dall’ospedale di Alzano dove era in osservazione già da sabato. L’uomo era residente a Villa di Serio. Si tratta del terzo deceduto per coronavirus in Lombardia, la quarta vittima in Italia. «L’uomo deceduto a Bergamo era una persona anziana con altre patologie» ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Radio anch’io su Radio Rai 1.

«Rispetto all’ultimo aggiornamento di domenica sera sono dunque 38 i nuovi casi, per un totale di 150 casi» spiega la Regione Lombardia. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata.

«Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute» spiegano sempre dalla Regione.

